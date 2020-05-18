Kılıçdaroğlu: "Önerilerimiz Türkiye'nin içine sokulduğu girdaptan nasıl çıkacağının reçetesidir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
18.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA