Kılıçdaroğlu, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
06.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilahiyatçı-yazar Döngeloğlu'nun ailesini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, görüşmede, Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA