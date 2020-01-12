Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

12.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'yı mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA