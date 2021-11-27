Kılıçdaroğlu: Öğretmen yetiştirmenin sağlıklı planlamasının yapılması gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her yerde mantar gibi öğretmen yetiştiren Okullar, üniversiteler; plansız ve programsız. Mezun öğretmenin çalışacağı yer yok. Öğretmen yetiştirmenin sağlıklı bir planlamasının yapılması gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, eğitime yeteri kadar önem verilmediğini söyleyerek, "Bir yüzyılı bitirirken istedik ki eğitim sorununu da büyük ölçüde aşmış olalım. Çocuklarımızı yeri geldi denek olarak kullandık. Bunu yaparken de eğitimcileri dinlemedik. Oturduk masamızın başına kararını biz verdik. 4+4+4 sisteminin teklifini sunanların hiçbiri eğitimci değil. Avukat, maliyeci var, hiçbiri eğitimci değil. Bugünkü tablo hepimizin yüreğini burkan bir tablo" dedi.

'ÖĞRETMENLER İÇİN ÖZEL BİR MESLEK KANUNU ÇIKARILMALIDIR'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyütmenin yolu ve ana ekseninin eğitim olduğunu belirterek "Atama bekleyen öğretmen var. Taşımalı sistem sorun yaratıyor. Benim öğrendiğim arkadaşlarımın bana aktardığı önümüzdeki ciddi tehlikelerden biri gençlerde uyuşturucu bağımlılığı. İstanbul'da iki mahallede araştırma yaptık. Araştırmada anneler 'eğer oğlum veya kızım akşam eve geldiğinde telefonu yoksa, sattı bir şey mi aldı' diye düşünüyorlar. Çocuğunun uyuşturucu kullandığını kimseye demiyor. Her okulda güvenlik görevlisi istiyor aileler. Yurt sorunu çözülemedi. Bütün hocalarıma söz veriyorum; yurt sorununu iktidarımızda 1 yıl içinde çözeceğiz. 1'er, 3'er kişilik odalar her türlü imkan sağlanacak. Türkiye'nin kurtuluşu buradan eğitimden geçiyor" diye konuştu.

Haber : Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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