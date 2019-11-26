Kılıçdaroğlu: "Öğretmen eğer bütün enerjisini eğitime verirse Türkiye büyür, Türkiye kalkınır daha...
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
26.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:33
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Öğretmen eğer bütün enerjisini eğitime verirse Türkiye büyür, Türkiye kalkınır daha...