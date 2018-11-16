CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bakırköy Özel Taş Kolejini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Siyasetçi olmayı hayal ettiğini söyleyen ve "Ne yapmamı önerirsiniz?" diye soran bir öğrenciye, Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Çok güzel bir hayal. Çalışacaksın, hem dünyanın hem Türkiye'nin sorunlarını yakından izleyeceksin. Sonra o sorunlara çözüm üretmeye çalışacaksın. O zaman göreceksin, siyasetçiler seni bulup, siyasetin içine sokacaklardır. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına da bakmak gerekiyor. Dünya nereye gidiyor? Bilim nereye gidiyor? İnsanlık nereye gidiyor? İklim, çevre, doğa... Bütün bunlara bakacaksın. Eğer bürokrasiye geçeceksen başlangıç olarak, orada da iyi bir performans sergilemen gerekiyor. Üniversiteye geçeceksen orada da iyi bir performans sergilemen gerekiyor. Özel sektöre gireceksen, orada başarılı olman gerekiyor. Siyasete yakın ilgi gösterirsen, siyasetçi seni mutlaka gelip bulacaktır."

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı üzerine de öğrenci, "Umarım beni bulacak siyasetçi siz olursunuz." dedi.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.