Kılıçdaroğlu'nun Sözleri Üzerine Meclis Genel Kurulunda Tartışma Çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte çocuklarımıza 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimini başarısız kılma mirasının yanına sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma kararı mirası vardır ki üzülerek söylüyorum, bu kötü mirastır. Biz bu mirasın parçası olmadık ve parçası olmadığımız için de son derece mutluyuz. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Meclis Genel Kurulunda tansiyonu yükseltti.

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Özel oturumda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yürürlükte olan anayasanın 6'ıncı maddesinin egemenlikle ilgili olduğunu hatırlatarak, "'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliği anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse ve organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz.' Bu bağlamda 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle görev süresini dolduracak olan 26. Dönem milletvekillerini, yani bizlerin çocuklarımıza, torunlarımıza, sevdiklerimize bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı FETÖ darbe girişimine karşı topyekun direnmektir. Bu bizim çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Milletvekili arkadaşlarımız bu kutsal çatının altında toplanarak sadece darbecilere karşı parlamenter demokrasiyi savunmakla kalmamış, darbe girişimini bastırmaya çalışan güvenlik güçlerimize ve direnme hakkını kullanarak darbecilerin karşısına çıkan vatandaşlarımıza da güç vermiştir. 15 Temmuz gecesi şehit olmuş tüm vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, o gece TBMM'de bulunan 107 milletvekili arkadaşımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir cuma günü açılan Gazi Meclisimizin yine bir cuma günü gerçekleşen başarısız darbe girişimini başarısız kılan iradesine güç veren ruh hiç şüphesiz arkamızdaki duvara nakşedilmiş Atatürk'ün sözleridir; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu söz sadece milletimizin egemenlik hakkını değil, aynı zamanda o hakkın nasıl kullanılması gerektiğini de bize anlatır. 15 Temmuz 2016'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden 26. Dönem milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı 20 Temmuz OHAL darbesiyle milletimizin egemenlik haklarını ve bu hakların kullanıldığı TBMM'nin temel yetkilerini devretmişlerdir. Hep birlikte çocuklarımıza 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimini başarısız kılma mirasının yanına sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma kararı mirası vardır ki üzülerek söylüyorum, bu kötü mirastır. Biz bu mirasın parçası olmadık ve parçası olmadığımız içinde son derece mutluyuz."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Mecliste tartışma çıktı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine, "Sizi rahatsız etmesin beyefendi. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz. Halkın birliğini ve bütünlüğünü savunduk. Bu Meclisin yetkilerini birileri el kaldırarak başka bir kişiye devredemez. Bunun mücadelesini vermek bizim boynumuzun borcudur. Sizler yetkilerinizi başkalarına devredebilirsiniz. Ama bu Meclisi, Gazi Meclisin yetkilerini hiçbir makam, hiçbir kişi başka bir makama veremez" dedi.

"Bugün Meclisin gasp edilen yetkilerine ses çıkarmayanları, duymazlıktan gelenleri, Meclisin hakkını aramayanları tarih asla affetmeyecektir"

Yaşanan gerginlik üzerine TBMM Başkanı Kahraman araya girerek, "Özel bir gündeyiz, tarihi bir gündeyiz. Birbirimizi iğnelemeyelim. Sataşma yapmayalım. Kılıçdaroğlu lütfen Genel Kurula hitap ediniz. Şahsi olarak olmasın. Parmağınızla kişi göstererek konuştunuz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben Genel Kurula ifade ediyorum. Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaması için kuvvetler ayrılığı ilkesi getirilmiştir. Bütün demokrasilerin ana omurgasını kuvvetler ayrılığı ilkesi oluşturmaktadır. Yasama, yürütme ve bağımsız yargı demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kuvvetler ayrılığı aynı zamanda gücün demokratik kuralların içinde denetlenmesidir. Seçimlerin 4 veya 5 yıl içinde yapılması o ülkede demokrasi olduğunu göstermez. Demokrasinin gücü de, varlığı da güçlü bir kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlıdır. Güçler ayrılığı ilkesinin olmadığı bir ülkede seçimlerin sadece bir anlamı vardır. Sandıktan çıkarım istediğimi yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu anlayışın egemen olduğu bir ülkede milli irade bir kişinin iki dudağına teslim edilmiş demektir. Ayrıca bu anlayışın egemen olduğu bir ülkede seçilenler halka hesap vermezler. Oysa demokrasilerin özünde seçilmişlerin halka hesap vermesi temel kuraldır. Üzülerek ifade edeyim ki bugün hükümet edenler bırakın millete hesap vermeyi yasama organının asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine dahi cevap vermemektedirler. Lütfedip bu cevabı vermemektedirler. Bu yürütme organının yasama organını tanımaması demektir. Böyle bir tablo bu meclisin saygınlığına gölge düşürür. Bugün bu tabloyu yaşıyoruz ve bütün dünya bu tablonun tanığıdır. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çatının altında dile getirmek benim görevim ve sorumluluğumdur. Çünkü bu meclis milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclistir. Ama üzülerek ifade edeyim ki bugün yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış bir meclistir. 7 yıl önce bu Mecliste yaptığım 23 Nisan konuşmasında, 'Türkiye Cumhuriyet'inin demokratikleşme tarihi bu meclisin yetkilerini savunma ve genişletme tarihidir. Bugün dahi bu yüce Meclisin yetkilerine göz dikenler bu hususu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar' diye söylemişiz. Bugün Meclisin gasp edilen yetkilerine ses çıkarmayanları, duymazlıktan gelenleri, Meclisin hakkını aramayanları tarih asla affetmeyecektir."

"Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu yansıttı"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sataşma var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun ardından söz aldı. Kılıçdaroğlu'nun OHAL'le ilgili eleştirilerine tepki gösteren Elitaş, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak, "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" açıklamasında bulundu.

Elitaş'ın konuşmasına CHP'liler sıralara vurarak tepki gösterdi. - ANKARA