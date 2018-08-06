Kılıçdaroğlu'nun Siyaseten Artık Bir Meşruiyeti Kalmadı"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'de yaşanan kongre tartışmalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'de yaşanan kongre tartışmalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç kişi eksik.' Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık. Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın yoktur." dedi.
Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünü
ziyaretinde yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman köyleri
ziyaret ettiklerini belirterek, "Bizler, bugün söz verip de
yarın cayanlardan değiliz. Her daim milletimizin yanındayız.
Milletimizin hanesine, köyüne, kasabasına misafir olmak bizler
için gururdur, şereftir." ifadesini kullandı.
CHP'deki kurultay
tartışmalarına da değinen Turan, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu'nun siyaseten
artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin
yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç
kişi eksik. Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık.
Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın
yoktur. Ama adam bırakıp gitmiyor. Çünkü projeyle gelmiş. Çünkü
kaset operasyonuyla gelmiş. Kılıçdaroğlu geldikten sonra var
olan CHP'ye bakın. CHP'de bırakın siyaset yapmayı, hayatında
CHP'nin kapısından bile geçmemiş, şaibeli tipler ön seçimde
en başta çıktılar. Çünkü partinin genetiğiyle oynadılar.
Milli hassasiyeti olan CHP'lileri tasfiye edip yerli ve milli ne
kadar değer varsa hepsine hakaret eden adamları baş tacı
yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini HDP'nin
kötü bir karikatürü haline getirdiler."