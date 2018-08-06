AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'de yaşanan kongre tartışmalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun siyaseten artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç kişi eksik.' Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık. Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın yoktur." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beyçayır köyünü

ziyaretinde yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman köyleri

ziyaret ettiklerini belirterek, "Bizler, bugün söz verip de

yarın cayanlardan değiliz. Her daim milletimizin yanındayız.

Milletimizin hanesine, köyüne, kasabasına misafir olmak bizler

için gururdur, şereftir." ifadesini kullandı.

CHP'deki kurultay

tartışmalarına da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun siyaseten

artık bir meşruiyeti kalmadı. Delegelerin

yarısı imza vermiş. Sen diyorsun ki 'Yok iki kişi eksik, yok üç

kişi eksik. Yahu istenmiyorsun. Bırak git artık.

Bu kadar adam seni istemiyorsa senin partide artık bir karşılığın

yoktur. Ama adam bırakıp gitmiyor. Çünkü projeyle gelmiş. Çünkü

kaset operasyonuyla gelmiş. Kılıçdaroğlu geldikten sonra var

olan CHP'ye bakın. CHP'de bırakın siyaset yapmayı, hayatında

CHP'nin kapısından bile geçmemiş, şaibeli tipler ön seçimde

en başta çıktılar. Çünkü partinin genetiğiyle oynadılar.

Milli hassasiyeti olan CHP'lileri tasfiye edip yerli ve milli ne

kadar değer varsa hepsine hakaret eden adamları baş tacı

yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıllık partisini HDP'nin

kötü bir karikatürü haline getirdiler."