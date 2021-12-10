Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde partililer ile esnaf arasında gerginlik yaşandı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde gerçekleştirdiği esnaf gezisinde gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu'ta tepki gösteren bir esnaf ile partililer önce tartıştı, daha sonra aralarında arbede yaşandı. Dün yaşanan arbede anbean kameralara yansıdı. - ŞANLIURFA

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