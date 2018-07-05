Kılıçdaroğlu'nun "Olağanüstü Kurultay Yok" Restine İnce'den Yanıt: 37 İlden Bana Destek Var

Bugün toplanan CHP MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti. Muharrem İnce'den CHP yönetimine ilk yanıt geldi. İnce, "Şu ana kadar 37 ilden bana destek açıklaması geldi" dedi.

"BASIN YOLUYLA CEVAP VERMEM"

Tezcan'ın bu sözleri Muharrem İnce'ye soruldu, İnce konuyla ilgili "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" şeklinde konuştu.

"37 İLDEN DESTEK AÇIKLAMASI OLMUŞ"

İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" ifadesini kullandı.