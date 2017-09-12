Kılıçdaroğlu'nun Oğlu Kerem, Yarın Askere Gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın askere gideceğini açıkladı.

ASKERLİĞİNİ SİVAS'TA YAPACAK

"Çocuğuma bedelli askerlik yaptırabilirdim" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak." dedi.

"BEDELLİ ASKERLİĞİ REDDETTİM" DEMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, "Bedelli askerlikten faydalanma hakkım var ama onu tabii reddettim. Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla düğünü askerlik sonrası yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.