Kılıçdaroğlu'nun "Muğla'dan Nefret Ettim, Muğla'yı Gözden Çıkardım" Dediği İddiası

CHP'den istifa edip DSP'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Acar, yaklaşık bir buçuk yıl önce Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, "Muğla'dan nefret ettim ve Muğla'yı gözden çıkardım" dediğini iddia etti. CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen ise, "Sayın Genel Başkanın böyle bir cümle kurabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Muğla'dan nefret ettim, Muğla'yı gözden çıkardım" iddiası konuşuluyor. Marmaris Belediye Başkanı ve DSP Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar, yerel televizyon kanalındaki bir programda, yaklaşık 1,5 yıl önce bir araya geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin genelinde CHP'li büyükşehir belediyeleriyle, ilçe belediyeleri arasında sürekli sorun, kavga yaşandığını söylediğini belirtti. Acar, "Ne acıdır ki yaklaşık bir buçuk yıl önceki bir ziyaretimde Genel Başkan bana şunu söyledi. Türkiye'deki bütün CHP'li belediyelerinde büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında hep sorun var, hep kavga var ama Muğla gibisini görmedim dedi. 'Muğla'dan nefret ettim ve Muğla'yı gözden çıkardım' dedi. Bunu sevgili Marmarislilere ilk defa ifade ediyorum. Ben de 'efendim Muğla'yı nasıl gözden çıkartırsınız, Muğla CHP'nin kalesi. Biz burada bir bedel ödedik' dedim. 'Biz Muğla'yı ve ilçelerini Marmaris'i gözden çıkartmayız' dedim. Bu şekilde bir diyaloğumuz geçti. Çok enteresan, CHP'nin Genel Başkanı Türkiye'de oy oranı en yüksek illerden birisi olan Muğla'yı gözden çıkardığını söyledi. O görüşmenin ardından düşündüm Genel Başkanımız Muğla'yı gözden çıkardıysa, biz bari Marmaris'imize sahip çıkalım diyerek CHP'den aday adaylığımı açıklamıştım" dedi.

Öte yandan, CHP'nin yeni ilçe örgütünün tanıtımı için bugün ilçe binasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında bu iddia CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen'e de soruldu. Çimen, "Buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gerekir. Sayın Genel Başkanın böyle bir cümle kurabileceğini düşünmüyorum. Yani kötülemenin en üst noktası olduğunu düşünüyorum ve bu açıklamayı çok yanlış buluyorum. Çünkü 15 yıl belediye başkanlığını yaptığınız ve genel başkanın imzasıyla belediye başkanı olduğunuz bir yerde bu tarz bir konuşma hiç doğru değil" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaya ne cevap vereceği ise merak konusu. - MUĞLA

Kaynak: İHA