- Kılıçdaroğlu'nun mola yerinde dağı taşı kırmızı halıyla kapladılar

Mola alanında 5 bin metrekare kırmızı halı serdiler



KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 22. Gününde devam eden adalet yürüyüşünde, Kılıçdaroğlu'nun konaklayacağı alan 5 bin metrekare kırmızı halıyla kaplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 22. gününe Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde öğlen molasına girdi. Mola öncesi hazırlanan 5 bin metrekarelik alanda yürüyüşe katılanlar ve Kılıçdaroğlu için kırmızı halıyla kaplandı. Toprak alanın kırmızı halıyla kaplandığı alanda yine kırmızı halıyla kaplı 3 bin kişilik yemek çadırları kuruldu.