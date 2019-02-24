Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları oluşturdu.

Kılıçdaroğlu'nun miting programı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları oluşturdu.

Kaynak: Dunya.com

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