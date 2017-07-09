- Kılıçdaroğlu'nun miting alanına tek başına yürüyecek

Yürüyüşe katılanlar güvenlik gerekçesiyle miting alına yönlendirildi



İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü'ne 25. gününde Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek. Öte yanan yürüyüşe katılanlar, güvenlik nedeniyle Dragos'daki kamp alanından Maltepe'deki miting alanına yönlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü 25. gününde İstanbul'da devam edecek. Kılıçdaroğlu, Dragos'tan miting alanına tek başına yürüyecek. Tek başına yapılacak yürüyüş nedeniyle görevliler anons yaparak diğer katılımcıları Maltepe'deki miting alanına yönlendirdi. Yürüyüşe katılanlar sahil yolunu takiben ellerindeki pankartlarla yürüşe geçti.