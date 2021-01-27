Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor
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Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor

27.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşma gündem yaratmıştı. Konuşma boyunca öfkeli tavrı dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun üslubunu sertleştirerek CHP'den kopuşların önüne geçmeyi ve kararsızları yanında toplamayı amaçladığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma dikkat çekti.

ÖFKELİ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Konuşması boyunca sinirli bir üslupla hükümete eleştirilerini yönelten CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki hali gündem oldu. Genellikle sakin bir üslup kullanmayı tercih eden Kılıçdaoğlu'nun öfkeli tavrının nedeni merak edilirken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya gerilimin sebebini yazdı.

"DÜNKÜ İSE ÖFKESİNİN ZİRVESİYDİ"

CHP liderini kürsüde bu şekilde çok ender gördüğünü ifade eden Sarıkaya, en son Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası bu derece sert üslup kullandığını belirterek "Dünkü ise öfkesinin zirvesiydi" diye yazdı.

"ÜSLUBU DAHA DA SERTLEŞECEK"

CHP yöneticileri ve siyaset kulislerinde yaptığı konuşmalardan edindiği izlenimi aktaran Sarıkaya, CHP liderinin özelleştirilen otoyol ve kamu mallarının iktidara geldiklerinde devletleştireceklerine ilişkin söylemi sonrası alınan karşılığın tabanda olumlu bir izlenim yarattığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun üslup olarak daha da sertleşeceğini iddia eden Sarıkaya, böylelikle CHP'den kopuşlarının önüne geçerek kararsızları yanında toplamaya amaçladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor

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