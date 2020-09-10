Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
10.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:02
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA