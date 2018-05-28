Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldırı Düzenleyen Terörist Öldürüldü
Artvin'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen Behçet Avras isimli terörist, Kars Kağızman'da düzenlenen operasyonda öldürüldü.
Artvin'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
İçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir" denildi.
Saldırı anından ve sonrasında yaşananlardan kareler;