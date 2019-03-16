Kılıçdaroğlu'nun Katliamı İslam Dünyasına Bağlamasını Kınıyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ta bir alışveriş merkezini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısından dolayı İslam dünyasına başsağlığı diledi.

Bir caninin, camiye elinde silahla girip masum, silahsız ve ibadet için orada bulunan insanları katletmesini bütün dünyanın büyük bir nefretle kınaması gerektiğini ifade eden Ünal, "Bu özellikle Batı dünyasının, dünyanın kalbine ektiği İslam nefreti tohumunun sonucudur. Bu katliam, dünyanın kalbine ekilen nefret tohumlarının sonucudur." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'deki muhalefetin saldırıyla ilgili tutumunu eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bugün özellikle içeride de muhalefetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere dönük kullandığı dil de çok tehlikeli bir dildir. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıyı İslam ve İslami terörle birlikte zikretmesini nefretle ve şiddetle kınıyorum. Yeni Zelanda Başbakanı bile caninin neden bu katliamı işlediğini açık bir şekilde anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu katliamı İslam dünyasına ve İslami teröre bağlamasını şiddetle kınıyorum. Musevi terörü, Hristiyan terörü olmadığı gibi İslami terör de olmaz. Çünkü terörün dini, dili ve ırkı olmaz. Terör terördür. Şiddet şiddettir. Dünyanın her yerinde kimden gelirse gelsin terörü dünya kınamadığı sürece dünya terörden kurtulamaz."

Mahir Ünal, ABD'nin ve AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini, ancak Avrupa Parlamentosunda PKK'lılara etkinlik yaptırıldığını söyledi.

Bu iki yüzlülük ve çifte standardın tehlikesine dikkat çeken Ünal, "Bu çifte standart devam ederse, dünya terörle gerektiği gibi mücadele edemezse, bu terör insanlığı vuracak ve vuruyor da. O yüzden ben terörün dini, dili ve ırkı olmaz diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terörü İslam ve Müslümanlarla özdeşleştirmesinden dolayı kınıyorum. Özellikle Batı'yı artık insanlığın kalbine nefret tohumu ekmemeye, davet ediyorum. Çünkü bu nefret bumerang gibi döner sonunda sizi vurur." diye konuştu.

Kaynak: AA