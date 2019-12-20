Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto
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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

20.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:23
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto
CHP Genel Başkanı 'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İl Başkanı 'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik  görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

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- İstanbul
Kaynak: DHA
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