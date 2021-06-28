Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden suç duyurusu
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Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

"Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İzmir ve birçok ilde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulunuldu.

"Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" haberi üzerinden, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İzmir ve birçok ilde eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunan üniversite öğrencileri, İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, CHP lideri hakkında 1 TL değerinde sembolik tazminat davası açıldı.

İzmir'de üniversiteli adayı gençler, bir haber sitesinde yer alan "Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir'deki üniversite adayı öğrencilerden de tepki geldi. İzmir Adliyesine gelerek Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunan gençler, ellerindeki dövizlerle CHP liderine tepki gösterdi. Suç duyurusunda bulunduktan sonra İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapan üniversiteli adaylarına AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları da destek verdi. CHP lideri hakkında 1 TL değerinde sembolik tazminat davası açıldığı öğrenildi.

"UCUZ SİYASETLERİNE MALZEME ETMESİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Gençler adına basın açıklamasını okuyan Şirvan Kabak, Kılıçdaroğlu'nun sınava bir gün kala sosyal medya hesabından böyle bir paylaşım yapmasını 'ucuz siyaset' olarak yorumladı. Kabak, "Üniversite sınavından bir gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu alt üst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 503 bin arkadaşımız ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiç bir teyide ihtiyaç duymadan, sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalan yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU GENÇLERE ÖZÜR BORÇLU"

Açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun gençlere özür borçlu olduğuna değinen Şirvan Kabak, "Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu, bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu, hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri "trol" olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri - Yunus Emre Akbaba/İHA)

Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' sözlerine gençlerden suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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