Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

01.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:35
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 546'ncı gününe girdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 546'ncı gününe girdi. Aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla katılarak ziyaret etti. 

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 546'ncı günde de sürdü. Evlat nöbetindeki aileleri, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartı taşıdı.

'NEDEN BURAYA GELMİYOR'

Elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla gelen ve ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık. HDP eş başkanlarına burada sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler Günü'nde nasıl ki bir gül veriliyorsa çocuklarımız da bir güldür. Annelerine teslim edin. Ağabeyim Kılıçdaroğlu da 'Dostlarım' dediği HDP'ye ve İyi Parti'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldıkça buraları görmezden geldi. Diyarbakır'da CHP'nin il ve ilçe teşkilatları neden buraya gelmiyor. Gelsinler sahip çıksınlar buradaki annelere. Para ve pul istemiyorlar, evlatlarını istiyorlar sadece. Bir CHP'nin il ve ilçe başkanlarının taciz olaylarına mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı neden tutuklanmıyor ? CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var. Rüşvet hepsi var bunlarda. Ağabeyimin dostları dediği zaten HDP'dir" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Berat Albayrak Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 13:52:27. #1.14#
title