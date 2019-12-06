Kılıçdaroğlu'nun kabulü
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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

06.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:26
Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı , Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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: Kılıçdaroğlu'nun kabulü
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