Kılıçdaroğlu'nun kabulü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
06.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elektrik-Elektronik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı Yusuf Aslantürk ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Aslantürk ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.
Kaynak: AA