Kılıçdaroğlu'nun kabulleri
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile görüşmesi Kılıçdaroğlu'nun İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüşmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi...
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ile görüşmesi
Kılıçdaroğlu'nun İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüşmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Beyaz Hareket Partisi Genel Başkanı Hürrü Aliyev ve İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand'i CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı kabul etti.
Kaynak: AA
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