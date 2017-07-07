Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a Girişi Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nde İstanbul'a girmesine az bir zaman kaldı. İstanbul tabelasının bulunduğu Çayırova'da emniyet ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde sona yaklaştı. Yürüyüşün 23'üncü gününde Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin İstanbul'a girmesine az bir zaman kaldı.



Çayırova İstanbul il sınırında, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda il sınırına gelen partililer Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri beklemeye başladı. İlerleyen saatlerde İstanbul'a giriş yapacak olan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul tabelasının bulunduğu Çayırova'da bir açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL