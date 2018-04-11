Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a Giden Sanatçılara Yönelik Sözleri

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sınırda Mehmetçikle bir araya gelen sanatçılara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Milletvekili Tin, CHP Genel Başkanının siyasi nezaketten ve milli duygulardan uzak bir tutum sergilediğini, sarf ettiği cümlelerin, meram anlatmaktan ziyade ruh halini dışa yansıtmak olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanının, Afrin harekatı başarılı olduğu ve beklentileri gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Tin, şunları kaydetti:

"Sıkıntısı, AK Parti hükümetinin bölgede yürüttüğü politikalara ilişkin olumsuz öngörülerinin ve beklentilerinin gerçekleşmemesidir. Kendisi, Türk ordusunun Afrin'de başarısız olacağını ve ağır kayıplar vereceğini sanıyordu. Başından bu yana da teröristlere yönelik operasyona karşı çıkıyordu. Harekat başarıyla tamamlandığı için yaşadığı hayal kırıklığı, söylemlerini de etkilemiştir. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan, vatandaşlık görevlerini yerine getiren sanatçılarımızın Afrin'de kahramanlarımızı ziyaret etmelerini bu nedenle CHP'nin Genel Başkanı hazmedememiştir. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Onun ve partisi CHP'nin zihniyeti bellidir. Hiçbir zaman milli bir tutum içinde olmamışlardır. Onların gündemi daima halkın gündeminden farklı olmuştur.

Halkımız şehitleri için gözyaşı dökerken, sınır ötesinde savaşan Mehmetçik için dua ederken onlar, 'Ne yaparız da teröristlerin imha edilmesine engel oluruz' diye çırpınanların sözcüsü gibi davrandılar. Olası bir terör devletinin kurulmasını engellemek için girişilen harekatı, 'Türkiye'yi bataklığa sürüklüyorsunuz' diyerek engellemeye, itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Türkiye düşmanlarıyla aynı dili konuştular."