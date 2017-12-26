Kılıçdaroğlu'nun Eski Başdanışmanına 10 Yıl 6 Ay Hapis

Kılıçdaroğlu'nun Eski Başdanışmanına 10 Yıl 6 Ay Hapis

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun Eski Başdanışmanına 10 Yıl 6 Ay Hapis

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et