Kılıçdaroğlu'nun Eski Başdanışmanına 10 Yıl 6 Ay Hapis
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)