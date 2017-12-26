Kılıçdaroğlu'nun Eski Baş Danışmanı Fatih Gürsul, "Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak"...

Kılıçdaroğlu'nun Eski Baş Danışmanı Fatih Gürsul, "Fetö/pdy Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak"...

Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıİSTANBUL - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin...

Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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