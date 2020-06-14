Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'la telefonda görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradı.
14.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'a, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, desteklerini iletti.
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da üzüntü ve destek mesajlarını aktardı.
Kaynak: AA