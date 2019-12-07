Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti
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Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz, hayatını kaybetti.

07.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:59
Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

CHP Genel Başkanı 'nun dayısı Hasan , hayatını kaybetti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi, yarın Batıkent Cemevi'nde yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin de katılması bekleniyor.CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'ün hayatını kaybettiğinin haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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