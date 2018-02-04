Kılıçdaroğlu'nun Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Aday Listesi Açıklandı
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Kılıçdaroğlu'nun Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Aday Listesi Açıklandı

ANKARA (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilim, yönetim, kültür platformu aday listesi açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun Bilim, Yönetim, Kültür Platformu Aday Listesi Açıklandı

ANKARA (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilim, yönetim, kültür platformu aday listesi açıklandı.

CHP Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bilim, yönetim ve kültür platformu aday listesi açıklandı. Adaylar isimleri şöyle sıralandı:

"Lale Karabıyık, Zeki Kılıçaslan, Sibel Özdemir, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Onur Akın, Ayşe Eser Danışoğlu, Murat Emir, Yunus Emre, Ali Rıza Erbay ve Ömer Fethi Gürer." - ANKARA

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