Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında "Kovid-19" tedbirleri
İçeriye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi Basın toplantısına katılanların maske ve eldiven kullanması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenledi.
23.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:55
İçeriye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi
Basın toplantısına katılanların maske ve eldiven kullanması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA