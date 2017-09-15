Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik'in Evine Operasyon
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gözaltına alınan avukatı Celal Çelik’in evinde polis arama başlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınan avukatı Celal Çelik'in evinde polis arama başlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından Çelik'in evine giden polis ekipleri, evde arama çalışmaları başlattı. Çelik'in İstanbul'a götürülmesi bekleniyor. - ANKARA