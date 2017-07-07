Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünda 23. Gün (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a çok yaklaştı. Kılıçdraroğlu'nun önünde sadece 2.5 km kaldı. Geceyi Gebze'deki Topçu Kışlası'ndaki kamp alanında geçiren Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününe sabah saat 09.00'da yaptığı açıklamanın ardından başladı.



Toplantı öncesi atılan sloganlara müdahale eden Kılıçdaroğlu ardından açıklamasını yaptı. Kendisine ikram edilen çiçekleri alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, güvercin uçurarak yürüyüşe başladı.



FADİME GÖKTEPE EŞLİK ETTİ...



Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün ilk etabına Sanatçılar Nur Subaşı ve Sumru Yavrucuk eşlik etti. Yürüyüşe Gebze'de DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve öldürülen Gazeteci Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe de katıldı. Yürüyüşe destek verenlerle protesto edenler yol kenarında iç içe toplanıp tepkilerini gösterdi. Üst geçitlerden CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine güller atıldı. İlk etapta 5 km yüründü. Saat 10: 30'da ilk mola verildi.



İSTANBUL'A 5 KM KALDI



Saat 11: 00 sularında yeniden başlayacak yürüyüşün Çayırova'ya varması ve buradan İstanbul'a giriş yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, İstanbul tabelası önünde bir de açıklama yapması planlanıyor. - İstanbul