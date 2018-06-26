Kılıçdaroğlu'nun Açıklaması Sonrası İnce'den Dikkat Çeken Paylaşım: 81 Vilayete Gideceğim

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim' dedi.

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN 81 VİLAYETE GİDECEĞİM"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce, Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

İnce paylaşımında, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim." dedi.