Kılıçdaroğlu'nu Kartal'da Themis Heykeli Karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününde Kartal'da canlı mankenler karşıladı. Mankenler 'üç maymun'u ve "Themis Heykeli"ni canlandırdı.



Günün ilk etabına Tuzla'dan başlayan Kılıçdaroğlu, Pendik sahilde ilk etabı tamamlayıp kısa bir mola verdi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte günün ikinci etap yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 kilometre daha yürüyüp Kartal'a ulaştı. Kartal'da kırmızı- beyaz balonlar uçuruldu. Sahil yolunda toplananlar Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Kartal girişine kurulan kamp yerinde ulaşan Kılıçdaroğlu'nu, 3 maymunu ve adaleti temsil eden canlı mankenler karşıladı. Uzun molada dinlenmeye geçen Kılıçdaroğlu günün son etabında Kartal Dragos'a kadar yürüyüp günü tamamlayacak. Kılıçdaroğluna eşlik edenler de yürüyüşü bugün tamamlamış olacak. Kılıçdaroğlu yarın Maltepe'deki miting alanına tek başına yürüyecek.



- İstanbul