Kılıçdaroğlu, Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Körfez İlçesi'nde şahitlik ettiği bir nikah töreninde, "Niçin yürüyoruz? Böyle mutlu tabloları görmek için. Çocuklarımız, evlatlarımız, torunlarımız güzel günler görsünler, her evde huzur olsun, ülkede huzur olsun, birlikte yaşama irademizi ortaya koyalım diye bu mücadeleyi yapıyoruz." dedi.



Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü mola yeri olan Yarımca mevkisinde kıyılan bir nikahta şahitlik yaptı.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Murat Erinç ve Şeyda Nur Aslan çiftinin nikahını kıyarken, Kılıçdaroğlu da gençleri tebrik etti.



Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Şeyda Nur Aslan'a verirken, şunları söyledi:



"En zor konuşmalar nikahta yapılan konuşmalardır. Siyasi bir konuşma yapmıyoruz çünkü. En büyük arzumuz onların mutlu olmaları. Adalet için yürüyoruz. Ankara'dan yolumuza başladık. İstanbul'a kadar devam edeceğiz. Niçin yürüyoruz? Böyle mutlu tabloları görmek için. Çocuklarımız, evlatlarımız, torunlarımız güzel günler görsünler, her evde huzur olsun, ülkede huzur olsun, birlikte yaşama irademizi ortaya koyalım diye bu mücadeleyi yapıyoruz."



Nikaha katıldığı ve şahitlik yaptığı için son derece mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kendilerini yürekten kutluyorum. Murat, müthiş bir 'Evet' dedi. Ama dışarıda. Evde nasıl der onu bilemiyorum. İçişleri bakanları genelde çok güçlü olurlar. Dolayısıyla bizim de evde sesimiz o kadar çok çıkıyor mu bilmiyorum. Tanığı burada. Elbette ki yuvayı dişi kuş yapar derler. Bu evin tapusunu evin hanımına teslim etmek benim açımdan da bir onur. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, çiftin ilk çocuğunun kız olması halinde ismini "Adalet" koyacaklarını belirterek, yürüyüş esnasında gençlerden bunun sözünü aldıklarını hatırlattı.



Nikahta Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.



Nikahın ardından yürüyüşe katılan vatandaşlar, genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.