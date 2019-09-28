Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

28.09.2019 21:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Kılıçdaroğlu, Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te bir otelde düzenlenen, Melek ve Çetin Osman Budak çiftinin oğlu Yiğit ile Zeynep Budak'ın düğün törenine katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kıydığı nikahta, Kılıçdaroğlu şahitlik yaptı.

Kaynak: AA