Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi
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Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Politika

Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de esnaf ziyareti yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi

NEVŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de esnaf ziyareti yaptı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnaflarla görüşen Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı da çekindi. Taksici esnafını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi
Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi
Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi
Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi
Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi
Kılıçdaroğlu'ndan esnaf gezisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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