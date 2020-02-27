Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı
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Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

27.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:58
Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı

CHP Genel Başkanı , eski başbakanlardan 'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın vefatının 9'uncu yılı nedeniyle hesabından paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hakça bölüşmeyi ve adil paylaşımı siyasetinin merkezinde tutmaktan asla vazgeçmeyen, değerli devlet adamı ve örnek siyasetçi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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