Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı.
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın vefatının 9'uncu yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hakça bölüşmeyi ve adil paylaşımı siyasetinin merkezinde tutmaktan asla vazgeçmeyen, değerli devlet adamı ve örnek siyasetçi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA