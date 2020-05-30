Kılıçdaroğlu'ndan Zeynep Şenpınar ile Gülnur Kocabaş'ın ailelerine taziye telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ve Manisa'da katledilen Zeynep Şenpınar ile Gülnur Kocabaş'ın ailelerine taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ve Manisa'da katledilen Zeynep Şenpınar ile Gülnur Kocabaş'ın ailelerine taziyelerini iletti. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, görüşmede, kendilerini sevdiğini iddia eden erkekler tarafından katledilen Şenpınar ve Kocabaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailelere de başsağlığı dileğinde bulundu. Kaynak: AA