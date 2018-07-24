Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Başkent Atina yakınlarında çıkan yangına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenler için komşu Yunan halkına başsağlığı diliyorum, yaşadıkları acıyı paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.