Kılıçdaroğlu'ndan Ysk'ye Çağrı: Khk'li Adayların Mazbatalarını Verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını almasının ardından yaptığı ilk basın toplantısında YSK'nın KHK'lı belediye başkanlarına ilişkin kararını eleştirdi. YSK'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra seçilenlere mazbatanın verilmemesini insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olarak değerlendirdi. Seçilme hakkına sahip olmama durumunu değerlendirecek mercinin yargı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, KHK ile ihraç edilen kişilerin yargı sürecinin henüz tamamlanmadığına çekti. Euronews.com'da Görüntüle