Kılıçdaroğlu'ndan "Yıldız Kenter" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Yıldız Kenter" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

17.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:48
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı , Türk tiyatrosunun usta ismi 'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Kenter'in vefatı dolayısıyla hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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