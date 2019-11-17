Kılıçdaroğlu'ndan "Yıldız Kenter" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.