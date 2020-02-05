Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

05.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:24
Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı , 'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Çığ faciasında yitirdiğimiz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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