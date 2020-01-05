Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

05.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:32
Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı , yaşamına son veren Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç kızın ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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