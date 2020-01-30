Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı tepki gösterdi.

30.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:22
Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı , Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u çirkin saldırısından dolayı tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz. O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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