Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a "tweet" eleştirisi

Kılıçdaroğlu: "Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor, asla kabul etmiyoruz"

Bakırköy'de bir otelde konuşan CHP Lideri, ekonomi için 13 maddelik öneri listesi açıkladı

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada paylaştığı mesajlar ile ilgili eleştiride bulunarak, "Trump'ın attığı her 'tweet' Türk halkının onurunu zedeliyor, asla kabul etmiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye ekonomisi ile ilgili 13 maddelik bir öneri listesi de açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de bulunan bir otelde "Ekonomi" konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin mevcut ekonomi durumu ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, sorunların içinden çıkmak için neler yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ekonomideki sorunların aşılması için 13 maddeden bahsetti.

Ekonomide bir kriz olduğunu ve bunun için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini ileri sürerek,"Bu krizi Türkiye nasıl atlatır diye bir beklenti içerisinde yaşanan sorunun büyüklüğünü süpürme gibi bir lüksümüzün olmadığını gösteriyor. Bu sorunu aşmak için çaba göstermeliyiz. Kararlı olacaksınız sabırlı olacaksınız ve tutarı olacaksınız. Sağlıklı bir süreci yaşama geçirmek için krizi aşmak için ilk yapılması gereken iş sorunu yaşayanlar ile bir araya gelmektir. Sorunu bizzat yaşayanlar ile bir araya gelmenin önemi kişi sorunu yaşıyordur. 21'inci yüzyılda sorunu yaşayan kesimleri dinlemeden sadece salt sorunu ben çözerim anlayışı ile yola çıkarsanız sorunu çözmekte başarılı olamazsınız. Rahmetli Ecevit ekonomik ve sosyal konseyi kurdu. Sonra bir referandum sonrası ekonomik ve sosyal konsey anayasaya girdi. Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş süratle bir ekonomik konseyi toplamasıdır. Ekonomik ve sosyal konseyin toplantısı tarih en son 5 şubat 2009. Şimdi 2018 yılındayız 3 ayda bir toplaması gereken kurul toplanmadı"dedi.

"En önemli işlerden birisi devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir"

Konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu, ekonomi ile ilgili 13 maddeden bahsederek, "Devlete liyakat, devlete liyakat önemli. Devlette liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür. Amerika'da, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de bu olur. Bunların önlemlerini almamız gerekir diye bir raporu siyasi otoriterinin önüne koymak gerekir. Devlette liyakat yoksa devlet çürümeye başlar. Yapılması gereken en önemli işlerden birisi devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir. Akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki bize maliyeti 580 milyar lira. 580 milyar liralık bir servetin dışarıya çıkması demek. Eğer Türk lirasına güveniyorsanız bu para bizim paramız diyorsanız dolarla yapılan ihaleyi Türk lirasına çevirmelisiniz. Yap işlet devret projelerinin de süratle Türk lirasına çevrilmesi gerekiyor. Dolar'a endeksli otoyol Türk lirası var bunları da tamamen Türk lirası yapılması gerekir. Türkiye'de halka ağır bir fatura ödettirilmemesi açısından bu önerinin işleve konulması lazım" diye konuştu.

"Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor, asla kabul etmiyoruz"

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye aleyhine sosyal medyadan paylaştığı mesajlara da eleştiriler getiren Kılıçdaroğlu, "Bugün işlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi gerekir. Dış politikada dost düşman ülkeler yoktur. Dış politikada çıkarlar vardı. Her ülke kendi politikasını çıkarları üstüne oluşturur. Güçlü bir ekonomi oluşturmalısınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsınız başka ülkelerin sömürdüğü bir ülke konumuna dönüşürsünüz. Trump bir tweet atıyor, Türkiye'de rakamlar değişiyor. Kırılgan bir ekonomi olduğu için böyle oluyor. Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliği sağlanması da çok önemli. Dış politikanın iç politika malzeme haline getirilmemesi lazım" şeklinde konuştu.