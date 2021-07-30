Kılıçdaroğlu'ndan 'THK' açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan 'THK' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'THK' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçakların kullanılması için yeni iş modeli önerdiğini belirterek, "Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçakların kullanılması için yeni iş modeli önerdiğini belirterek, "Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
Türkiye alev alev yanarken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
Türkiye alev alev yanarken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Düm Tek Tek Oğulcan Engin
Spor Muslera Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu'ndan 'THK' açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:45:40. #1.15#

title