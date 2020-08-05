Kılıçdaroğlu'ndan teyzesi vefat eden Okan Konuralp'e taziye ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp'i Sakarya'da ziyaret ederek, vefat eden teyzesi için başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp'i Sakarya'da ziyaret ederek, vefat eden teyzesi için başsağlığı diledi. Konuralp'in yaşımını yitiren teyzesi Nilgün Üstün için öğle vakti Geyve ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılamayan Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve beraberindekilerle Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'ndeki taziye evini ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Konuralp ve aile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren ziyaret sonrası taziye evinden ayrılan Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti. Ziyarette CHP İl Başkanı Ecevit Keleş de yer aldı. Kaynak: AA